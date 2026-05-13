"Шахтар" у статусі новоспеченого чемпіона УПЛ переміг "Оболонь"
"Гірники" здолали "пивоварів" у матчі, який неодноразово переривався через повітряні тривоги.
"Шахтар" обіграв "Оболонь" у матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1.
Підопічні Арди Турана двічі вразили ворота суперника вже на старті першого тайму. На 9-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Лука Мейрелліш з передачі Педріньйо.
На 14-й хвилині "гірники" зміцнили свою перевагу — Алаа Грам з правого напівфлангу сильним ударом відправив м'яч у дальній кут.
На 17-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу та загрозу удару російських окупантів. За пів години пролунав відбій, але команди не встигли повернутися на поле — знову повітряна тривога.
Ще за пів години був відбій тривоги і гра все ж поновилася. Команди зіграли лише сім хвилин, як укотре пролунав сигнал повітряної тривоги, яка затягнулася ще на пів години.
Після поновлення гри "пивовари" зрівняли рахунок — на 44-й хвилині точного удару завдав Максим Чех.
Одразу після завершення першого тайму команди розпочали другий. Далі поєдинок уже не переривався — "помаранчево-чорні" довели справу до перемоги. На 90-й хвилині остаточний рахунок гри встановив форвард донеччан Мар'ян Швед.
Для "Шахтаря" (69 очок) цей матч уже не мав турнірного значення — ще минулого туру донецький клуб достроково став чемпіоном УПЛ. "Оболонь" (28 балів) перебуває на 12-й позиції.
У наступному турі "гірники" зустрінуться з "Кривбасом", а "пивовари" позмагаються з "Колосом". Обидва поєдинку відбудуться 17 травня.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.