"Шахтар" у статусі новоспеченого чемпіона УПЛ переміг "Оболонь"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

"Шахтар" обіграв "Оболонь" у матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1 .

Підопічні Арди Турана двічі вразили ворота суперника вже на старті першого тайму. На 9-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Лука Мейрелліш з передачі Педріньйо.

На 14-й хвилині "гірники" зміцнили свою перевагу — Алаа Грам з правого напівфлангу сильним ударом відправив м'яч у дальній кут.

Реклама

На 17-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу та загрозу удару російських окупантів. За пів години пролунав відбій, але команди не встигли повернутися на поле — знову повітряна тривога.

Ще за пів години був відбій тривоги і гра все ж поновилася. Команди зіграли лише сім хвилин, як укотре пролунав сигнал повітряної тривоги, яка затягнулася ще на пів години.

Після поновлення гри "пивовари" зрівняли рахунок — на 44-й хвилині точного удару завдав Максим Чех.

Одразу після завершення першого тайму команди розпочали другий. Далі поєдинок уже не переривався — "помаранчево-чорні" довели справу до перемоги. На 90-й хвилині остаточний рахунок гри встановив форвард донеччан Мар'ян Швед.

Реклама

Огляд матчу "Шахтар" — "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" (69 очок) цей матч уже не мав турнірного значення — ще минулого туру донецький клуб достроково став чемпіоном УПЛ. "Оболонь" (28 балів) перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі "гірники" зустрінуться з "Кривбасом", а "пивовари" позмагаються з "Колосом". Обидва поєдинку відбудуться 17 травня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Реклама

Новини партнерів