"Шахтар" уникнув поразки від "Серветта" в плейоф кваліфікації Ліги конференцій (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" зіграв унічию проти швейцарського "Серветта" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові та завершилася з рахунком 1:1 .

Швейцарська команда відкрила рахунок уже на 8-й хвилині поєдинку – Ламін Фомба на ближній стійці забив ударом головою після подачі з кутового.

На 73-й хвилині "гірники" відігралися – Кевін виконав навіс з кутового, Марлон Гомес скинув м'яч у напрямку воріт, а Валерій Бондар головою спрямував його до сітки.

Огляд матчу "Шахтар" – "Серветт"

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, у швейцарському місті Женева. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розібрався з "Вересом" у третьому турі УПЛ.