"Шахтар" упевнено обіграв "Брейдаблік" у Лізі конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв ісландський "Брейдаблік" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашній для "гірників" поєдинок на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Арди Турана відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі – Артем Бондаренко забив красивим ударом злету після подачі з кутового від Єгора Назарини.

У другому таймі лідер чемпіонату України подвоїв свою перевагу в рахунку – на 66-й хвилині Кауан Еліас влучно пробив низом у дальній кут після скидання Ізакі Сілви.

Огляд матчу "Шахтар" – "Брейдаблік"

Після цієї перемоги "Шахтар" (6 очок) піднявся на сьоме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.

Зазначимо, що в попередніх матчах основного етапу Ліги конференцій "помаранчево-чорні" здолали шотландський "Абердін" (3:2) та програли польській "Легії" (1:2).

Попереду на "Шахтар" чекають ще три поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, в яких суперниками донеччан будуть "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

У наступному турі Ліги конференцій "гірники" 27 листопада на виїзді протистоятимуть "Шемрок Роверс".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.