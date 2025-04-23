ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
415
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" в екстратаймах дотиснув "Полісся" і вийшов до фіналу Кубка України (відео)

У вирішальному матчі турніру "гірники" поборються за трофей проти "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Шахтар"

"Полісся" – "Шахтар" / © ФК Полісся

Донецький "Шахтар" здолав житомирське "Полісся" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Основний час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 0:0, а в екстратаймах "гірники" вирвали перемогу – 0:1.

Упродовж 90 хвилин гри "гірники" більше володіли м'ячем і частіше завдавали ударів по воротах, однак жодна з команд не зуміла відзначитися.

Тож поєдинок перейшов до екстратаймів. Там підопічні Маріно Пушича забили єдиний і переможний гол – на 113-й хвилині 19-річний бразильський новачок "помаранчево-чорних" Аліссон Сантана точно пробив після передачі Лассіни Траоре.

Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" це 21-й в історії вихід до фіналу Кубка України.

У фіналі Кубка України донецький клуб зіграє проти київського "Динамо", яке раніше у півфінальному матчі розбило чернівецьку "Буковину" (4:1).

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie