"Шахтар" в екстратаймах дотиснув "Полісся" і вийшов до фіналу Кубка України (відео)

"Полісся" – "Шахтар" / © ФК Полісся

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Донецький "Шахтар" здолав житомирське "Полісся" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Основний час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 0:0 , а в екстратаймах "гірники" вирвали перемогу – 0:1 .

Упродовж 90 хвилин гри "гірники" більше володіли м'ячем і частіше завдавали ударів по воротах, однак жодна з команд не зуміла відзначитися.

Тож поєдинок перейшов до екстратаймів. Там підопічні Маріно Пушича забили єдиний і переможний гол – на 113-й хвилині 19-річний бразильський новачок "помаранчево-чорних" Аліссон Сантана точно пробив після передачі Лассіни Траоре.

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Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" це 21-й в історії вихід до фіналу Кубка України.

У фіналі Кубка України донецький клуб зіграє проти київського "Динамо", яке раніше у півфінальному матчі розбило чернівецьку "Буковину" (4:1).

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.