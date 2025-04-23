- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 415
- Час на прочитання
- 1 хв
"Шахтар" в екстратаймах дотиснув "Полісся" і вийшов до фіналу Кубка України (відео)
У вирішальному матчі турніру "гірники" поборються за трофей проти "Динамо".
Донецький "Шахтар" здолав житомирське "Полісся" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Основний час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 0:0, а в екстратаймах "гірники" вирвали перемогу – 0:1.
Упродовж 90 хвилин гри "гірники" більше володіли м'ячем і частіше завдавали ударів по воротах, однак жодна з команд не зуміла відзначитися.
Тож поєдинок перейшов до екстратаймів. Там підопічні Маріно Пушича забили єдиний і переможний гол – на 113-й хвилині 19-річний бразильський новачок "помаранчево-чорних" Аліссон Сантана точно пробив після передачі Лассіни Траоре.
Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"
Буде додано незабаром.
Для "Шахтаря" це 21-й в історії вихід до фіналу Кубка України.
У фіналі Кубка України донецький клуб зіграє проти київського "Динамо", яке раніше у півфінальному матчі розбило чернівецьку "Буковину" (4:1).
Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.