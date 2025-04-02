"Шахтар" в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією" і вийшов до півфіналу Кубка України (відео)

"Шахтар" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

Реклама

Донецький "Шахтар" обіграв "Олександрію" в матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:1 за підсумками екстратаймів.

Основний час зустрічі не визначив переможця протистояння – жодна з команд не зуміла розпечатати ворота суперника.

Тож гра перейшла до двох екстратаймів по 15 хвилин кожен. Там на 109-й хвилині матчу "гірники" вирвали перемогу – бразилець Кевін влучно пробив у верхній дальній кут.

Реклама

Огляд матчу "Олександрія" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" став другим півфіналістом Кубка України з футболу.

Раніше до 1/2 фіналу турніру пробилася "Буковина" з Чернівців, здолавши у чвертьфіналі сумську "Вікторію".

Ще два півфіналісти Кубка України визначаться у матчах "Верес" – "Полісся" та "Рух" – "Динамо", які відбудуться 2 квітня (початок – о 18:00).

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" — кияни здобували цей трофей 13 разів.