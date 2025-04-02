ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
701
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією" і вийшов до півфіналу Кубка України (відео)

"Гірники" продовжать захищати звання чинного володаря національного кубка.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Олександрія"

"Шахтар" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

Донецький "Шахтар" обіграв "Олександрію" в матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:1 за підсумками екстратаймів.

Основний час зустрічі не визначив переможця протистояння – жодна з команд не зуміла розпечатати ворота суперника.

Тож гра перейшла до двох екстратаймів по 15 хвилин кожен. Там на 109-й хвилині матчу "гірники" вирвали перемогу – бразилець Кевін влучно пробив у верхній дальній кут.

Огляд матчу "Олександрія" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" став другим півфіналістом Кубка України з футболу.

Раніше до 1/2 фіналу турніру пробилася "Буковина" з Чернівців, здолавши у чвертьфіналі сумську "Вікторію".

Ще два півфіналісти Кубка України визначаться у матчах "Верес" – "Полісся" та "Рух" – "Динамо", які відбудуться 2 квітня (початок – о 18:00).

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" — кияни здобували цей трофей 13 разів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie