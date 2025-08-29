"Шахтар" в екстратаймах здолав "Серветт" і пробився до основного раунду Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Серветт" у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на арені "Стад де Женев" у швейцарському місті Женева завершилася з рахунком 1:2 за підсумками екстратаймів.

Перша зустріч між командами відбулася 21 серпня у польському Кракові та завершилася внічию 1:1.

У матчі-відповіді рахунок було відкрито на початку другого тайму – на 53-й хвилині швейцарський клуб у швидкій контратаці вивів уперед Ліліан Нжо.

Підопічні Арди Турана відігралися на 70-й хвилині – Кевін реалізував пенальті, який арбітр призначив за те, що Бредлі Мазіку вдарив по ногах Кауана Еліаса у власному штрафному майданчику.

Тож основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. Відтак гра перейшла до екстратаймів. Там "гірники" вирвали перемогу – на 113-й хвилині відзначився Кауан Еліас.

Огляд матчу "Серветт" – "Шахтар"

Таким чином, "Шахтар" переміг з рахунком 3:2 за сумою двох матчів і вийшов до основної стадії Ліги конференцій, а "Серветт" вилетів з єврокубків.

Додамо, що в основному етапі Ліги конференцій також виступить київське "Динамо", яке в раунді плейоф відбору Ліги Європи за сумою двох матчів поступилося ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0).

Своїх суперників в основній стадії третього за престижністю єврокубку "Шахтар" і "Динамо" дізнаються у п'ятницю, 29 серпня, під час жеребкування. Початок церемонії жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій – о 14:00 за київським часом.