ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" в екстратаймах здолав "Серветт" і пробився до основного раунду Ліги конференцій

"Гірники" забезпечили собі єврокубкову осінь завдяки вольовій перемозі у Швейцарії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Серветт" у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на арені "Стад де Женев" у швейцарському місті Женева завершилася з рахунком 1:2 за підсумками екстратаймів.

Перша зустріч між командами відбулася 21 серпня у польському Кракові та завершилася внічию 1:1.

У матчі-відповіді рахунок було відкрито на початку другого тайму – на 53-й хвилині швейцарський клуб у швидкій контратаці вивів уперед Ліліан Нжо.

Підопічні Арди Турана відігралися на 70-й хвилині – Кевін реалізував пенальті, який арбітр призначив за те, що Бредлі Мазіку вдарив по ногах Кауана Еліаса у власному штрафному майданчику.

Тож основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. Відтак гра перейшла до екстратаймів. Там "гірники" вирвали перемогу – на 113-й хвилині відзначився Кауан Еліас.

Огляд матчу "Серветт" – "Шахтар"

Таким чином, "Шахтар" переміг з рахунком 3:2 за сумою двох матчів і вийшов до основної стадії Ліги конференцій, а "Серветт" вилетів з єврокубків.

Додамо, що в основному етапі Ліги конференцій також виступить київське "Динамо", яке в раунді плейоф відбору Ліги Європи за сумою двох матчів поступилося ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0).

Своїх суперників в основній стадії третього за престижністю єврокубку "Шахтар" і "Динамо" дізнаються у п'ятницю, 29 серпня, під час жеребкування. Початок церемонії жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій – о 14:00 за київським часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie