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"Шахтар" вдруге обіграв "Бешикташ" і вийшов до 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи (відео)
Наступним суперником підопічних Арди Турана стане грецький "Панатінаїкос".
Донецький "Шахтар" обіграв турецький "Бешикташ" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26. Номінально домашній для українського клубу поєдинок на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові завершився з рахунком 2:0.
Перша зустріч між командами у Стамбулі завершилася перемогою "гірників" з рахунком 4:2.
У матчі-відповіді підопічні Арди Турана відкрили рахунок уже на 12-й хвилині – Кевін увійшов до карного майдачника стамбульського клубу та пробив точно у дальню "дев'ятку".
Перед перервою "помаранчево-чорні" забили вдруге – на 45+2-й хвилині Кауан Еліас на дальній стійці замкнув простріл Вінісіуса Тобіаса.
Відповісти бодай одним голом підопічні Уле Гуннара Сульшера не зуміли.
Огляд матчу "Шахтар" – "Бешикташ"
Буде додано незабаром.
Таким чином, "Шахтар" за сумою двох матчів переміг "Бешикташ" з рахунком 6:2 і вийшов до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з грецьким "Панатінаїкосом", який у 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів вилетів від шотландського "Рейнджерс" (0:2, 1:1).
Поєдинки "Шахтаря" проти "Панатінаїкоса" відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.
"Бешикташ" у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій позмагається з ірландським клубом "Сент-Патрікс", який у 2-му відбірковому раунді Ліги конференцій пройшов естонський "Нимме Калью" (1:0, 2:2).
Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.