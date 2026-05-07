"Шахтар" вдруге програв "Крістал Пелас" і не вийшов до фіналу Ліги конференцій
"Гірники" зупинилися за крок від фінального матчу єврокубка.
Донецький "Шахтар" поступився англійському "Крістал Пелас" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Селгерст Парк" у Лондоні завершився з рахунком 2:1.
Господарі поля могли відкривати рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі — Жан-Філіп Матета виграв верхову боротьбу й головою скинув м'яч на хід Єремі Піно, а той низом точно пробив у дальній кут. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд у Піно.
"Орли" продовжили атакувати і на 25-й хвилині таки відкрили рахунок. Удар Адама Вортона з-за меж штрафного майданчика потягнув Дмитро Різник, а потім після прострілу Даніеля Муньйоса м'яч рикошетом від ноги Педро Енріке залетів у ворота — автогол записали на захисника "гірників".
На 34-й хвилині підопічні Арди Турана відігралися — Педро Енріке зіграв до центру штрафного майданчика на Егіналду, а той другим дотиком красиво відправив м'яч у ближню "дев'ятку".
Наприкінці першого тайму підопічні Олівера Гласнера могли знову вийти вперед, але Матета ударом злету з розвороту влучив у стійку.
На старті другого тайму "Крістал Пелас" таки повів у рахунку — на 52-й хвилині Ісмаїла Сарр замкнув простріл Тайріка Мітчелла з лівого флангу.
До фінального свистка "Шахтар" не припиняв атакувати, намагаючись забити, але це завдання виявилося не до снаги.
У першій зустрічі між командами, яка відбулася 30 квітня у польському Кракові, "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3.
Таким чином, "Крістал Пелас" переміг "Шахтар" з рахунком 5:2 за підсумками двох матчів і вийшов до фіналу Ліги конференцій.
"Крістал Пелас" у фіналі Ліги конференцій зіграє з іспанським "Райо Вальєкано", який у півфіналі здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0).
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).