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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" відкрив новий єврокубковий сезон розгромною перемогою над "Ільвесом" (відео)

"Гірники" не залишили шансів фінському клубу в першому офіційному матчі під керівництвом Арди Турана.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" розгромив фінський "Ільвес" у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні завершився з рахунком 6:0.

"Гірники" відкрили рахунок на 26-й хвилині зустрічі – Аліссон Сантана з близької відстані пробив повз голкіпера суперника після передачі Кевіна.

На 43-й хвилині "помаранчево-чорні" подвоїли свою перевагу в рахунку. Кауан Еліас ударом головою замкнув подачу Аліссона з кутового.

На старті другого тайму "Шахтар" забив утретє – Аліссон на 47-й хвилині оформив дубль, пробивши під воротарем фінської команди.

На 74-й хвилині донеччани відзначилися вчетверте. Кевін добив м'яч у ворота після того, як голкіпер "Ільвеса" відбив удар Аліссона.

Цим усе не обмежилося. На 87-й хвилині Педріньйо потужним ударом від стійки у ближній кут забив п'ятий гол "Шахтаря", асистував йому Аліссон.

А крапку в поєдинку на 89-й хвилині поставив Невертон, точно пробивши з гострого кута. Надупевнена перемога українського клубу з різницею у шість голів.

Варто зазначити, що це був перший офіційний матч турецького фахівця Арди Турана на посаді головного тренера "гірників".

Огляд матчу "Шахтар" – "Ільвес"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 17 липня, у фінському місті Тампере. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У разі перемоги "Шахтар" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи зіграє з турецьким "Бешикташем", а в разі поразки бронзовий призер чемпіонату України потрапить до 2-го відбіркового етапу Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".

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