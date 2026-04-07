"Шахтар" відреагував на смерть Мірчі Луческу

Мірча Луческу / © ФК Динамо Київ

Донецький «Шахтар» відреагував на смерть свого колишнього головного тренера Мірчі Луческу.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба «гірників».

Луческу був головним тренером донецького «Шахтаря» від 2004 до 2016 року. Із «гірниками» румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.

«Прощавайте, Містере…

7 квітня пішов з життя легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Йому було 80 років...

Мірча Луческу очолював «Шахтар» у 2004-2016 роках. Під його керівництвом гірники провели 573 матчі. Разом з донецькою командою румунський наставник здобув 22 трофеї: 8 титулів чемпіонів України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей – Кубок УЄФА (2009). Мірча Луческу є рекордсменом за кількістю проведених сезонів, матчів і виграних титулів та найуспішнішим тренером за всю історію «Шахтаря».

Футбольний клуб «Шахтар» висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу – дружині Неллі, сину Резвану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям, усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні всі наші думки і молитви – з його рідними й мільйонами фанатів у Румунії та в усьому світі.

Дякуємо за все, Містере. Ваше імʼя назавжди вписано в історію світового футболу.

Спочивайте з миром, Великий Тренере», — йдеться у заяві.

