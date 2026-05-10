"Шахтар" впритул наблизився до "Динамо" за виграними чемпіонствами УПЛ

Тепер "гірники" відстають від "біло-синіх" лише на один титул.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" / © ФК Шахтар

У неділю, 10 травня, донецький "Шахтар" розгромив "Полтаву" (4:0) і достроково став чемпіоном української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

"Шахтар" (66 очок) оформив чемпіонство за три тури до кінця сезону. "Помаранчево-чорні" стали недосяжними для переслідувачів у турнірній таблиці — відрив від "Полісся", яке йде другим, складає 11 балів.

Для "гірників" це 16-те чемпіонство УПЛ в історії та перший трофей під керівництвом турецького тренера Арди Турана, який очолив команду після завершення минулого сезону.

Завдяки цьому "Шахтар" впритул наблизився до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами УПЛ — кияни 17 разів ставали чемпіоном України.

Усі сезони, коли "Шахтар" вигравав УПЛ: 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24, 2025/26.

Нагадаємо, цього сезону "Шахтар" також дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де вилетів від англійського "Крістал Пелас".

