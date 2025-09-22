ТСН у соціальних мережах

"Шахтар" вирвав перемогу над "Зорею" і порівнявся з лідерами УПЛ

"Гірники" очолюють турнірну таблицю чемпіонату разом з "Динамо" та "Колосом".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" обіграв "Зорю" в заключному матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "гірники" забили на 87-й хвилині. Точного удару завдав 18-річний бразильський новачок клубу Ісаке Сілва.

Йому асистував інший 18-річний бразильський новачок "помаранчево-чорних" Лука Мейрелліш.

Огляд матчу "Шахтар" – "Зоря"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Шахтар" (14 балів) піднявся на друге місце в УПЛ. Підопічні Арди Турана зрявнялися за очками з "Динамо" та "Колосом".

"Зоря" (7 пунктів) розташовується на десятій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі "Шахтар" 28 вересня позмагається з "Рухом", а "Зоря" днем раніше зіграє проти "Оболоні".

