Проспорт
1763
"Шахтар" вирвав перемогу над "Зорею" та зміцнив лідерство в УПЛ

"Гірники" у перенесеному матчі здолали луганців, завдяки чому збільшили відрив від ЛНЗ до шести очок.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв луганську "Зорю" в перенесеному матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:2.

"Гірники" відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі — дебютний гол у складі "Шахтаря" забив нігерієць Проспер Оба, який взимку перейшов до донецького клубу з черкаського ЛНЗ.

На старті другого тайму луганці відігралися — Навін Малиш на 51-й хвилині здалеку пробив у лівий кут після того, як голкіпер "помаранчево-чорних" Дмитро Різник вийшов з воріт і вибив м'яч кулаком.

Після цього підопічні Арди Турана продовжили тиснути на ворота суперника і на 82-й хвилині знову вийшли вперед — Артем Бондаренко реалізував пенальті, призначений за фол Малиша проти Лассіни Траоре у власному штрафному майданчику.

Огляд матчу "Зоря" — "Шахтар"

Після цієї перемоги "Шахтар" (57 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. Донеччани збільшили відрив від найближчого переслідувача —ЛНЗ — до 6 балів. "Зоря" (32 пункти) посідає 9-ту позицію.

У наступному турі УПЛ "гірники" 26 квітня позмагаються з "Кудрівкою", а підопічні Віктора Скрипника днем пізніше зустрінуться з "Вересом".

