"Шахтар" з незабитим пенальті обіграв "Олександрію" в УПЛ

"Гірники" двічі вразили ворота суперника ще в першому таймі.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" переміг "Олександрію" в матчі 4-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:0.

Обидва голи підопічні Арди Турана забили в першому таймі. На 25-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Артем Бондаренко.

На 37-й хвилині перевагу "гірників" після помилки воротаря олександрійців Микити Шевченка подвоїв Педріньйо.

У другому таймі "помаранчево-чорні" могли робити рахунок розгромним, але на 69-й хвилині Кауан Еліас не реалізував пенальті.

Огляд матчу "Шахтар" – "Олександрія"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (10 очок) піднявся на друге місце в УПЛ. Донеччани за додатковими показниками випереджають "Колос" і на 2 бали відстають від "Динамо", яке лідирує.

"Олександрія" замикає турнірну таблицю УПЛ, не набравши жодного очка за чотири стартові тури.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Шахтар" 13 вересня зустрінеться з "Металістом 1925", а "Олександрія" днем раніше прийме ЛНЗ.

