"Шахтар" завершив провальний сезон УПЛ нічиєю в матчі з "Рухом" (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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"Шахтар" зіграв унічию з "Рухом" у матчі останнього, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму "гірники" відкрили рахунок – на 47-й хвилині бразилець Егіналду забив гол після передачі Артема Бондаренка.

На 58-й хвилині львів'яни відігралися – точний удар в активі гамбійського форварда Бабукарра Фаала.

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Огляд матчу "Рух" – "Шахтар"

"Шахтар" (62 очки) достроково став бронзовим призером УПЛ, пропустивши вперед "Динамо" та "Олександрію". Донецький клуб вперше за 29 років фінішував нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де підопічні Маріно Пушича у фіналі в серії пенальті здолали "Динамо".

"Рух" (38 балів) перебуває на сьомій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України та не зумів пробитися до єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" презентував нову форму на сезон-2025/26.

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