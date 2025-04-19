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"Шахтар" зазнав сенсаційної поразки та відпустив у відрив "Динамо" та "Олександрію" (відео)
"Гірники" у Львові програли "Колосу", пропустивши чотири м'ячі.
"Шахтар" сенсаційно поступився "Колосу" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:4.
Клуб з Ковалівки відкрив рахунок на 26-й хвилині – відзначився Арінальдо Ррапай. На 38-й хвилині перевагу "Колоса" збільшив Андрій Цуріков. В обох випадках асистував Владислав Велетень.
Перед перервою "гірники" скоротили відставання – на 44-й хвилині точного удару завдав Марлон Гомес.
На старті другого тайму підопічні Маріно Пушича могли зрівняти рахунок, але гол Артема Бондаренка на 59-й хвилині було скасовано через офсайд.
На 85-й хвилині Велетень відправив третій м'яч у ворота донецького клубу.
У компенсований час, на 90+5-й хвилині, Кевін реалізував пенальті й подарував "помаранчево-чорним" надію на порятунок.
Але це вже не завадило підопічним Руслана Костишина втримати перемогу. Ба більше, на 90+7-й хвилині Джованні Болівар забив четвертий гол у ворота "Шахтаря". Результативну передачу зробив Велетень.
Огляд матчу "Шахтар" – "Колос"
Після цього матчу "Шахтар" (53 очки) залишився на третьому місці в УПЛ, відпустивши у відрив "Динамо" (63 бали) та "Олександрію" (57 пунктів). До кінця чемпіонату залишилося зіграти всього п'ять турів.
У наступному турі УПЛ "Шахтар" 27 квітня у Класичному зіграє з "Динамо", а "Колос" того ж дня прийме "Полісся".
Перед цим на "гірників" чекає півфінальний матч Кубка України з "Поліссям", який відбудеться у середу, 23 квітня.