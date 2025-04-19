ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
744
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" зазнав сенсаційної поразки та відпустив у відрив "Динамо" та "Олександрію" (відео)

"Гірники" у Львові програли "Колосу", пропустивши чотири м'ячі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" сенсаційно поступився "Колосу" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:4.

Клуб з Ковалівки відкрив рахунок на 26-й хвилині – відзначився Арінальдо Ррапай. На 38-й хвилині перевагу "Колоса" збільшив Андрій Цуріков. В обох випадках асистував Владислав Велетень.

Перед перервою "гірники" скоротили відставання – на 44-й хвилині точного удару завдав Марлон Гомес.

На старті другого тайму підопічні Маріно Пушича могли зрівняти рахунок, але гол Артема Бондаренка на 59-й хвилині було скасовано через офсайд.

На 85-й хвилині Велетень відправив третій м'яч у ворота донецького клубу.

У компенсований час, на 90+5-й хвилині, Кевін реалізував пенальті й подарував "помаранчево-чорним" надію на порятунок.

Але це вже не завадило підопічним Руслана Костишина втримати перемогу. Ба більше, на 90+7-й хвилині Джованні Болівар забив четвертий гол у ворота "Шахтаря". Результативну передачу зробив Велетень.

Огляд матчу "Шахтар" – "Колос"

Після цього матчу "Шахтар" (53 очки) залишився на третьому місці в УПЛ, відпустивши у відрив "Динамо" (63 бали) та "Олександрію" (57 пунктів). До кінця чемпіонату залишилося зіграти всього п'ять турів.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" 27 квітня у Класичному зіграє з "Динамо", а "Колос" того ж дня прийме "Полісся".

Перед цим на "гірників" чекає півфінальний матч Кубка України з "Поліссям", який відбудеться у середу, 23 квітня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie