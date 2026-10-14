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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів

Чемпіон України здобув першу перемогу в нинішньому розіграші найпрестижнішого єврокубка.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар"

"Шахтар" / © Associated Press

Донецький "Шахтар" обіграв афінський АЕК у матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні та завершився з рахунком 3:1.

Уже на 3-й хвилині протистояння АЕК міг відкрити рахунок — Гарольд Мукуді замкнув навіс з кутового ударом головою, але "Шахтар" урятувала стійка.

Чемпіон Греції все ж відкрив рахунок на 28-й хвилині зустрічі — Ловро Маєр точно пробив низом у дальній кут після того, як Ставрос Піліос увійшов до штрафного майданчика "помаранчево-чорних" і покотив у центр.

Але вже на 34-й хвилині підопічні Арди Турана відігралися — Педріньйо реалізував пенальті, влучно пробивши у правий нижній кут, після того, як Філіпе Релваш збив Аліссона у штрафному майданчику АЕКа.

На 38-й хвилині "Шахтар" мав можливість вийти вперед у рахунку — Педро Енріке наважився на удар з гострого кута з лівого флангу і м'яч влучив у поперечину.

У другому таймі донецький клуб вийшов уперед — на 80-й хвилині Вінісіус Тобіас прострілив з правого кута штрафного майданчика і м'яч від ноги голкіпера афінців Альберто Бріньйолі залетів у ворота.

А ще через шість хвилин "Шахтар" забив третій гол — Глейкер Мендоса отримав передачу від Ізакі Сілви до лівого флангу штрафного майданчика, змістився в центр і закрутив м'яч у дальній верхній кут.

Український півзахисник АЕКа Олександр Зубков розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну на 83-й хвилині. У компенсований час він з офсайду на правому фланзі штрафного майданчика влучив у поперечину.

Огляд матчу "Шахтар" — АЕК

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським ПСВ (1:1), тоді як АЕК обіграв австрійський ЛАСК (1:0).

У третьому турі Ліги чемпіонів донеччани 21 жовтня на виїзді зіграють з міланським "Інтером", а грецька команда днем раніше у гостях побореться з "Манчестер Сіті".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що тренер "Шахтаря" прокоментував чутки щодо пропозиції очолити збірну Туреччини.

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