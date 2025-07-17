"Шахтар" зіграв унічию з "Ільвесом" і вийшов до 2-го кваліфай-раунду Ліги Європи (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" зіграв унічию з фінським "Ільвесом" у матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Таммела" у фінському місті Тампере завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі "гірники" володіли ініціативою, але не зуміли вразити ворота суперника. Водночас донеччани і самі змогли не пропустити.

За матч "Шахтар" завдав 17 ударів по воротах суперника (3 – у площину), тоді як фінська команда 2 (у площину – жодного). Володіння м'ячем – 52% проти 48% на користь "помаранчево-чорних".

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Огляд матчу "Ільвес" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

У першому матчі, який став офіційний дебютом турецького фахівця Арди Турана на посаді головного тренера "гірників", український клуб розгромив "Ільвес" з рахунком 6:0.

Тож за підсумками двоматчевого протистояння "Шахтар" переміг "Ільвес" (6:0) і вийшов до 2-го кваліфай-раунду Ліги Європи, де суперником донеччан стане турецький "Бешикташ".

Поєдинки "Шахтаря" з "Бешикташем" відбудуться 24 і 31 липня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го відбіркового етапу Ліги Європи, а переможений потрапить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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Своєю чергою, "Ільвес" продовжить свій єврокубковий шлях у 2-му відбірковому етапі Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".