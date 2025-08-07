ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" зіграв унічию з "Панатінаїкосом" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи (відео)

Поєдинок-відповідь відбудеться 14 серпня у Кракові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з грецьким "Панатінаїкосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Афінах завершився з рахунком 0:0.

Обидві команди мали гольові моменти, але не реалізували їх. Чудово проявили себе воротарі – "гірників" неодноразово рятував Дмитро Різник, тоді як у грецької команди низку сейвів здійснив Бартломей Дронговські.

Найбільш небезпечний момент у матчі "Панатінаїкос" створив на 80-й хвилині, коли Кароль Свідерські розстрілював ворота "помаранчево-чорних" з дуже вигідної позиції, але Різник парирував удар у лівий нижній кут. За весь матч голкіпер "Шахтаря" виконав вісім сейвів.

У "Шахтаря" в першому таймі гольові нагоди мали Аліссон та Невертон. А в другій половині зустрічі воротам суперника загрожували Егіналду, який травмувався вже за кілька хвилин після свого виходу на заміну та був змушений залишити поле, а також Мар'ян Швед. Однак забити підопічним Арди Турана так і не вдалося.

Огляд матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Шахтарем" і "Панатінаїкосом" відбудеться у четвер, 14 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).

Раніше повідомлялося, що житомирське "Полісся" розгромило угорський "Пакш" у першому матчі 3-го раунду відбору Ліги конференцій.

Нагадаємо, київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie