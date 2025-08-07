"Шахтар" зіграв унічию з "Панатінаїкосом" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з грецьким "Панатінаїкосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Афінах завершився з рахунком 0:0 .

Обидві команди мали гольові моменти, але не реалізували їх. Чудово проявили себе воротарі – "гірників" неодноразово рятував Дмитро Різник, тоді як у грецької команди низку сейвів здійснив Бартломей Дронговські.

Найбільш небезпечний момент у матчі "Панатінаїкос" створив на 80-й хвилині, коли Кароль Свідерські розстрілював ворота "помаранчево-чорних" з дуже вигідної позиції, але Різник парирував удар у лівий нижній кут. За весь матч голкіпер "Шахтаря" виконав вісім сейвів.

У "Шахтаря" в першому таймі гольові нагоди мали Аліссон та Невертон. А в другій половині зустрічі воротам суперника загрожували Егіналду, який травмувався вже за кілька хвилин після свого виходу на заміну та був змушений залишити поле, а також Мар'ян Швед. Однак забити підопічним Арди Турана так і не вдалося.

Огляд матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Шахтарем" і "Панатінаїкосом" відбудеться у четвер, 14 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).

Раніше повідомлялося, що житомирське "Полісся" розгромило угорський "Пакш" у першому матчі 3-го раунду відбору Ліги конференцій.

Нагадаємо, київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.