ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" знищив "Епіцентр" у заключному матчі 2025 року в УПЛ

"Гірники" порівнялися з ЛНЗ на вершині турнірної таблиці.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" розгромив "Епіцентр" у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:0.

Уже на 9-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок – пенальті реалізував Педріньйо.

На 20-й хвилині донеччани збільшили свою перевагу завдяки точному удару Невертона.

У другому таймі підопічні Арди Турана ще тричі вразили ворота суперника. На 56-й хвилині гол забив Кауан Еліас, а наприкінці гри дубль оформив Лука Мейрелліш, відзначившись голами на 85-й і 89-й хвилинах.

Огляд матчу "Шахтар" – "Епіцентр"

Буде додано незабаром.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie