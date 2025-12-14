- Дата публікації
"Шахтар" знищив "Епіцентр" у заключному матчі 2025 року в УПЛ
"Гірники" порівнялися з ЛНЗ на вершині турнірної таблиці.
"Шахтар" розгромив "Епіцентр" у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:0.
Уже на 9-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок – пенальті реалізував Педріньйо.
На 20-й хвилині донеччани збільшили свою перевагу завдяки точному удару Невертона.
У другому таймі підопічні Арди Турана ще тричі вразили ворота суперника. На 56-й хвилині гол забив Кауан Еліас, а наприкінці гри дубль оформив Лука Мейрелліш, відзначившись голами на 85-й і 89-й хвилинах.
Огляд матчу "Шахтар" – "Епіцентр"
