Шалена гольова перестрілка: "Барселона" здолала ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Каталонці забили першими, потім пропустили двічі, але в підсумку здобули вольову перемогу.

"Барселона" обіграла ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Неймовірно напружений поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:3 .

Каталонський клуб вийшов уперед під завісу першого тайму – на 37-й хвилині Рафінья відправив м'яч у порожні ворота після того, як на виході помилився голкіпер парижан Джанлуїджі Доннарумма.

На старті другого таймі команда Луїса Енріке переламала перебіг зустрічі, двічі вразивши ворота "синьо-гранатових". Спершу на 48-й хвилині чудовим ударом під поперечину забив Усман Дембеле, а всього через три хвилини Вітінья вивів ПСЖ уперед.

Однак підопічні Хаві зуміли відповісти. На 62-й хвилині Рафінья оформив дубль, скориставшись класним закиданням від Педрі, який тільки перед цим з'явився на заміну.

А на 77-й хвилині Андреас Крістенсен ударом головою замкнув подачу Ілкая Гюндогана з кутового, чим приніс "Барселоні" перемогу.

Огляд матчу ПСЖ – "Барселона"

Поєдинок-відповідь між "Барселоною" та ПСЖ заплановано на вівторок, 16 квітня, в Іспанії.

Зазначимо, що у півфіналі переможець пари ПСЖ – "Барселона" зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд.

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