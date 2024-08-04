Шалена радість: найяскравіші фото українських шаблісток після здобуття "золота" на Олімпіаді-2024

У суботу, 3 серпня, жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" командного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Свої імена до історії українського та світового спорту назавжди вписали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

У фіналі українки здолали команду Південної Кореї з рахунком 45:42. "Синьо-жовті" поступалися в рахунку 37:40, але в останньому бою Харлан вирвала для України перемогу, а відтак перше "золото" на Іграх-2024.

Після перемоги відбулася церемонія нагородження, де догори піднімався український прапор і уперше на Олімпіаді-2024 пролунав гімн України.

До вашої уваги найяскравіші фото українських шаблісток після завоювання олімпійського "золота".

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла "золото" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Зазначимо, що для Харлан це друга медаль на Олімпіаді в Парижі. Раніше вона завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток.

Загалом це шоста олімпійська нагорода в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі: стала олімпійською чемпіонкою 2008-го та срібною призеркою 2016 року в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012-го та 2016 років.

Таким чином, Харлан стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

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