Шалена радість: відео реакції Андрія Шевченка та Володимира Кличка на перемогу Усика над Ф'юрі

Видатні українські спортсмени підтримували співвітчизника в Ер-Ріяді під час тріумфального поєдинку за звання "абсолюта".

У Мережі опублікували відео з першою реакцією легендарного ексфутболіста Андрія Шевченка та ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка на перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Шевченко та Кличко вболівали за свого співвітчизника на арені в саудівському Ер-Ріяді.

Після оголошення Усика переможцем поєдинку Андрій буквально вибухнув радісними емоціями, піднявши руки догори. А ось реакція Володимира була більш стриманою.

Реакція Андрія Шевченка та Володимира Кличка на оголошення рахунку суддів Опубліковано Champion.com.ua Вівторок, 21 травня 2024 р.

Раніше в Мережі опублікували відео розмови Усика з Володимиром Кличком одразу після перемоги Олександра над Ф'юрі. Також з'явилося емоційне відео, як тренер українського чемпіона Юрій Ткаченко розплакався після оголошення суддівського вердикту.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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