Шалені емоцій, дикі обійми і сльози щастя: як у фан-зонах раділи історичній перемозі України над Швецією

Шалені емоцій, дикі обійми і сльози щастя: як у фан-зонах раділи історичній перемозі України над Швецією

Андрій Шевченко вивів національну збірну в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи.

Неймовірна гра національна команди з футболу, яка вирвала перемогу над Швецією (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2020, об'єднала усю Україну. Вболівальники з різних куточків країни шалено раділи історичному виходу Збірної України в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. Емоції брали верх: були крики радощів, сльози щастя, запалені фаєри і сигнали водіїв, які у хвилини тріумфу наших перебували за кермом. У цей вечір Україна не спала, у цей вечір Україна святкувала.

Як це було у фан-зонах в регіонах, дивіться і читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя", - сказав президент Володимир Зеленський і мав рацію.

Київ

Бурхливі емоці вирували у столиці, коли на останніх хвилинах доданого часу м'яч, який забив Артем Довбик, вивів Україну у чвертьфінал. Шалені радощі, щирі обійми і сльози охопили вболівальників за найбільше досягнення країни на Чемпіонатах Європи.

фото / Сергій Нужненко, "Радіо Свобода"

фото / Сергій Нужненко, "Радіо Свобода"

Як тільки вболівальники почали співати гімн України, наша збірна забила вирішальний м'яч.

На столичних трасах у корку водії також не стримувались - перемогу "синьо-жовтих" супроводжували сигналами зі своїх автівок.

Львів

Щастю після фінального свистка не було меж і вболівальників у Львові.

Рівне

Фан-зони по цілій країні зібрали шанувальників футболу і просто тих, хто прагнув підтримати національну команду у важливому для України матчі. Хвилею радощів зустріли перемогу, зокрема, і в Рівному.

Харків

У Харкові від тріумфу українських футболістів вболівальниці стрибали на радощах.

Кривий Ріг

"Як Східний-2 і -3 вболювали за Україну і святкували їх перемогу", - пишуть вболівальники у соцмережах і діляться світлинами і відео з фан-зони у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Донбас

На Донбасі вболівальники підтримували збірну України і щиро раділи за здобуту перемогу "синьо-жовтих". Зокрема, у Краматорську Донецької області футбольні фанати на початку матчу заспівали гімн України, а у кінці поєдинку не стримували емоцій.

фото / Павло Кириленко

фото / Павло Кириленко

"Краматорськ, Донеччина, уся Україна з вами, хлопці! Дякуємо за неймовірні емоції! Героям слава!", - привітав наших футболістів голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

фото / Павло Кириленко

В окупованому Донецьку теж вболівали за збірну України. Пост підтримки національної команди у соцмережі швидко зібрав проукраїнських вболівальників у коментарях.

скріншот / "Типичный Донецк"

В луганських спільнотах окремого посту щодо виходу України в 1/4 Чемпіонату Європи не знайшлося, але під іншими постами все одно жителі Луганщини ділилися радісними коментарями.

Одеса

Скандували "Україна" і розмахували українським стягом в Одесі. Вболівальники бурхливо відреагували на перемогу і України над Швецією.

Футбольні фанатки вибухнули шквалом емоцій.

Також одеські вболівальники відзначились креативністю. Фани за допомогою проектора вивели зображення матчу збірної на вантажівку і так стежили за грою.

Нагадаємо, раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. До слова, найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав Олександра Зінченка, на рахунку якого гол і асист. Після матчу гравець "Манчестер Сіті" розплакався і назвав рецепт успіху.

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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