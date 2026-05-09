Шалені емоції: збірна України з хокею подякувала Литві після виходу до еліти чемпіонату світу

"Синьо-жовті" повернулися до еліти світового хокею після 20-річної відсутності.

Збірна України з хокею подякувала команді Литви, яка допомогла "синьо-жовтим" вийти до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Завдяки нічийному результату в основний час матчу заключного туру ЧС-2026 з хокею у дивізіоні ІА між Польщею та Литвою українці зберегли другу сходинку, не дозволивши полякам обійти себе, та підвищилися у класі.

Литовці ж, які обіграли поляків в овертаймі, зберегли прописку у дивізіоні IA (другий за престижністю — прим.), обійшовши у боротьбі за "виживання" японців.

Після завершення цього поєдинку українські хокеїсти гучними оплесками зустріли гравців литовської збірної, подякувавши їм за відібрані у поляків очки.

Відповідне відео Федерація хокею України опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Також Мережею розлетілося відео, як збірна України шаленими емоціями відреагувала на своє повернення до еліти світового хокею — востаннє наша команда грала там ще 2007 року.

Цього року збірна України вдруге поспіль грала на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наші хокеїсти були близькими до того, аби повернутися до еліти, але у вирішальному матчі заключного туру програли Японії (2:3).

Тепер же "синьо-жовті" нарешті здобули підвищення в класі. Підопічні Дмитра Христича виграли три з п'яти матчів на турнірі, набравши 10 очок.

Крім українців, до елітного дивізіону також вийшов Казахстан (13 балів), який переміг у всіх п'яти поєдинках.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні за участю збірної України відбудеться від 14 до 30 травня наступного року в Німеччині.

Нагадаємо, що збірна України провела дев'ять сезонів в еліті світового хокею. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

