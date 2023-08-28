Шалені гойдалки з 7 голами: "Барселона" у феєричному матчі Ла Ліги подужала "Вільярреал" (відео)

Команда Хаві пропустила тричі, але все одно зуміла здобути перемогу.

"Барселона" на виїзді обіграла "Вільярреал" у видовищному поєдинку 3-го туру іспанської Ла Ліги – 3:4 .

Каталонці швидко забили двічі – на 12-й хвилині рахунок у матчі відкрив Гаві, а за три хвилини Френкі де Йонг збільшив перевагу "синьо-гранатових".

Ще до перерви "Жовта субмарина" знайшла сили відігратися зусиллями Хуана Фойта та Александера Серлота, які відзначилися на 26-й і 40-й хвилинах відповідно.

На початку другого тайму господарі навіть вийшли вперед – точного удару завдав Алекс Баена.

Проте підопічні Хаві проявили характер і зуміли здобути вольову перемогу. На 68-й хвилині Ферран Торрес відновив паритет у матчі, а ще за три хвилини Роберт Левандовські забив вирішальний м'яч.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Барселона" (7 очок) вийшла на третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Вільярреал" має три бали і йде 13-м.

У наступному турі "блаугранас" 3 вересня на виїзді зіграють проти "Осасуни", а "Жовта субмарина" 1 вересня вирушить у гості до "Кадіса".

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