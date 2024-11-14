Шалені суми: стало відомо, скільки Майк Тайсон і Джейк Пол зароблять за мегафайт

На двох суперники отримають 60 мільйонів доларів.

Стали відомі гонорари колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона та популярного блогера Джейка Пола за їхній очний бій, який відбудеться у ніч проти 16 листопада на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США).

На пресконференції перед поєдинком зірка YouTube зізнався, що заробить за мегафайт із "Залізним Майком" близько 40 мільйонів доларів.

58-річний Тайсон, за неофіційною інформацією, отримає удвічі менший гонорар за поєдинок із 27-річним шоумером – 20 мільйонів доларів. Таким чином, на двох американці зароблять 60 мільйонів доларів.

Зазначимо, що поєдинок матиме офіційний статус – результат буде занесено до статистики обох бійців. Його тривалість складатиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, нокаут дозволено.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужний список

Останній офіційний поєдинок "Залізний Майк" провів 2005 року, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. У послужному списку Тайсона 58 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом. Поєдинок завершився внічию, хоча за статистикою перевага була на боці "Залізного Майка".

Джейк Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Джейк здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

На рахунку блогера 10 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка. У попередніх боях Пол у березні 2024 року в першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда, а в липні у шостому раунді достроково переміг ексбійця UFC Майка Перрі, який на короткому повідомленні вийшов на поєдинок замість Тайсона.

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