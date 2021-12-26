Шалений Boxing Day: "Манчестер Сіті" з Зінченком переміг "Лестер" у супергольовому матчі АПЛ

Шалений Boxing Day: "Манчестер Сіті" з Зінченком переміг "Лестер" у супергольовому матчі АПЛ

Команди забили дев'ять м'ячів на двох.

"Манчестер Сіті" обіграв "Лестер" у домашньому матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги. У перший ігровий день різдвяного періоду - Boxing Day - "городяни" та "лисиці" влаштували фантастичну "перестрілку", яка завершилася на користь підопічних Хосепа Гвардіоли - 6:3 .

Уже за перші 25 хвилин зустрічі "небесно-блакитні" чотири рази вразили ворота гостей. Кевін Де Брейне та Ілкай Гюндоган відзначилися з гри, а Ріяд Марез і Рахім Стерлінг реалізували пенальті.

У другому таймі "Лестер" несподівано скоротив відставання до мінімуму, відквитавши три м'ячі. Від 55-ї до 66-ї хвилини у воротах "городян" розписалися Джеймс Меддісон, Адемола Лукман і Келечі Іхеаначо.

Здавалося, що назріває грандіозний камбек, але на 69-й хвилині Емерік Ляпорт дещо заспокоїв уболівальників "Сіті", повернувши своєму клубу перевагу у два м'ячі. А на 87-й хвилині Стерлінг оформив дубль і встановив остаточний рахунок у цьому мегарезультативному поєдинку.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "городян" і пробув на полі до фінального свистка.

"Манчестер Сіті" (47 очок) лідирує в таблиці АПЛ. Відрив від "Ліверпуля", який має матч у запасі, зріс до 6 балів. "Лестер" з 22 пунктами посідає 9-ту позицію.

У наступному матчі АПЛ "городяни" 29 грудня на виїзді зіграють із "Брентфордом", а "лисиці" днем раніше вдома зустрінуться з "Ліверпулем".

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