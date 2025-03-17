Шалений камбек: "Барселона" здолала "Атлетіко" та повернула собі лідерство у Ла Лізі (відео)

Каталонці поступалися з різницею у два м'ячі, але зуміли здобути вольову перемогу.

"Барселона" на виїзді перемогла "Атлетіко" в центральному матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 2:4 .

"Матрацники" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 45-й хвилині відзначився Хуліан Альварес. На 70-й хвилині Александер Серлот зміцнив перевагу команди Дієго Сімеоне.

Однак каталонцям вдалося здійснити неймовірний камбек. Голами Роберта Левандовські та Феррана Торреса на 72-й і 78-й хвилинах відповідно паритет у матчі було відновлено.

А в компенсований час підопічні Гансі Фліка вирвали перемогу – на 90+2-й хвилині забив Ламін Ямаль, а на 90+8-й масну крапку в цьому поєдинку поставив Ферран Торрес, оформивши дубль.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Барселона" (60 очок) повернулася на перше місце в таблиці Ла Ліги. "Синьо-гранатові" мають однакову з мадридським "Реалом" кількість залікових балів, але провели на одну гру менше. "Атлетіко" (56 пунктів) залишився на третій позиції.

У наступному турі Примери "блаугранас" 30 березня приймуть "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова, а "матрацники" днем раніше у гостях позмагаються з "Еспаньйолом".

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