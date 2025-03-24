Шалений камбек не допоміг: Німеччина та Італія визначили півфіналіста Ліги націй (відео)

"Скуадра Адзурра" відігралася з 0:3, але до наступної стадії все одно вийшли німці.

Збірні Німеччини та Італії розійшлися результативною нічиєю в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 3:3 .

У першій грі між командами, яка відбулася 20 березня в Мілані, Німеччина подужала Італію з рахунком 2:1.

У другому поєдинку Бундестім влаштувала гостям розгром у першому таймі. Ворота "Скуадри Адзурри" вразили Йозуа Кімміх (з пенальті), Джамал Мусіала та Тім Кляйндінст.

У другій половині зустрічі італійці здійснили шалений камбек, відповівши своїми трьома голами. Дубль оформив Мойзе Кін. Третій м'яч з пенальті забив Джакомо Распадорі.

Отже, за сумою двох матчів Німеччина перемогла Італію з рахунком 5:4 та вийшла до півфіналу Ліги націй, де зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Данія – Португалія.

Огляд матчу Німеччина – Італія

Буде додано незабаром.

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