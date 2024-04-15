Шаленство фанатів та фестиваль пива: як "Баєр" святкував історичне чемпіонство (фото, відео)

"Баєр" феєрично відсвяткував перемогу в Бундеслізі сезону-2023/24. У неділю, 14 квітня, леверкузенський клуб на власному полі розбив "Вердер" (5:0) і вперше в історії став чемпіоном Німеччини.

Після п'ятого забитого м'яч у ворота бременців на 90-й хвилині гри уболівальники "фармацевтів" масово вибігли на поле та почали нестримно святкувати тріумф своєї команди, тож арбітрам довелось завершити матч.

Величезна кількість фанатів "Баєра" заповнила поле стадіону "Бай-Арена" у Леверкузені, аби разом з футболістами розділити радість від завоювання "Срібної салатниці".

Для "Баєра" це перше за 120-річну клубну історію "золото" Бундесліги. До цього востаннє клуб здобував трофей 1993 року, коли виграв Кубок Німеччини.

Для Хабі Алонсо це також перший трофей у його тренерській кар'єрі. На знак подяки керманичу "фармацевтів" шанувальники клубу під час надзвичайно емоційного святкування скандували його ім'я.

І куди ж без легендарної пісні "We Are the Champions" гурту Queen, яку співали усім стадіоном.

Традиційно завоювання трофею в Німеччині супроводжувалося незліченною кількістю пива. Бенкет продовжився і на післяматчевій пресконференції та в роздягальні, де новоспечені чемпіони під гучні крики обливали цим напоєм один одного, зокрема й Алонсо.

Зазначимо, що "Баєр" перервав гегемонію "Баварії", яка 11 разів поспіль ставала чемпіоном Німеччини. До цього востаннє мюнхенський гранд залишився без титулу Бундесліги ще в сезонах 2010/11 та 2011/12, коли тріумфувала дортмундська "Боруссія" з Юргеном Клоппом.

Цікаво, що "фармацевти" продовжують йти без поразок у нинішньому розіграші Бундесліги – підопічні Алонсо виграли 25 поєдинків та 4 зіграли внічию. Крім того, леверкузенці вийшли до фіналу Кубка Німеччини та чвертьфіналу Ліги Європи.

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