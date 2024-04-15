Шаленство фанатів та фестиваль пива: як "Баєр" святкував історичне чемпіонство (фото, відео)

Леверкузенський клуб вперше за свою 120-річну історію виграв чемпіонат Німеччини.
"Баєр" феєрично відсвяткував перемогу в Бундеслізі сезону-2023/24. У неділю, 14 квітня, леверкузенський клуб на власному полі розбив "Вердер" (5:0) і вперше в історії став чемпіоном Німеччини.
Після п'ятого забитого м'яч у ворота бременців на 90-й хвилині гри уболівальники "фармацевтів" масово вибігли на поле та почали нестримно святкувати тріумф своєї команди, тож арбітрам довелось завершити матч.
Величезна кількість фанатів "Баєра" заповнила поле стадіону "Бай-Арена" у Леверкузені, аби разом з футболістами розділити радість від завоювання "Срібної салатниці".
HISTORY MADE! #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/xNHvrNApVS— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Deutscher fußballmeister, SVB! #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/vgrEia7hkn— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Для "Баєра" це перше за 120-річну клубну історію "золото" Бундесліги. До цього востаннє клуб здобував трофей 1993 року, коли виграв Кубок Німеччини.
Did it for you ⚫️#Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/vrvaRRAyif— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Для Хабі Алонсо це також перший трофей у його тренерській кар'єрі. На знак подяки керманичу "фармацевтів" шанувальники клубу під час надзвичайно емоційного святкування скандували його ім'я.
XABI ALONSO#Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB @XabiAlonso pic.twitter.com/95kVqc6kac— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
І куди ж без легендарної пісні "We Are the Champions" гурту Queen, яку співали усім стадіоном.
WE ARE THE CHAMPIONS #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/UtsKAQkvzH— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Традиційно завоювання трофею в Німеччині супроводжувалося незліченною кількістю пива. Бенкет продовжився і на післяматчевій пресконференції та в роздягальні, де новоспечені чемпіони під гучні крики обливали цим напоєм один одного, зокрема й Алонсо.
Got him! #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB @XabiAlonso pic.twitter.com/wDPgBVykGz— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Our coach #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB @XabiAlonso pic.twitter.com/vlCTe3DZrQ— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
WE LOVE YOU XABI! #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB @XabiAlonso pic.twitter.com/haCil7N4fH— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Beer Leverkusen #Winnerkusen #DeutscheMeisterSVB pic.twitter.com/NEwOhu4jwL— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
April 14, 2024
How I'm spending tonight #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/E99q9ExGMi— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
@JeremieFrimpong is a HERO! #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/c7UDtyuxnc— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Зазначимо, що "Баєр" перервав гегемонію "Баварії", яка 11 разів поспіль ставала чемпіоном Німеччини. До цього востаннє мюнхенський гранд залишився без титулу Бундесліги ще в сезонах 2010/11 та 2011/12, коли тріумфувала дортмундська "Боруссія" з Юргеном Клоппом.
It happened #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/8xWzytds9j— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024
Цікаво, що "фармацевти" продовжують йти без поразок у нинішньому розіграші Бундесліги – підопічні Алонсо виграли 25 поєдинків та 4 зіграли внічию. Крім того, леверкузенці вийшли до фіналу Кубка Німеччини та чвертьфіналу Ліги Європи.
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