ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Шалений камбек в екстратаймах: "Манчестер Юнайтед" прорвався до півфіналу Ліги Європи (відео)

"Червоні дияволи" вирвали перемогу над "Ліоном" у поєдинку-трилері з 9 голами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" здолав "Ліон" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершилася з рахунком 5:4 за підсумками екстратаймів.

Перша гра між командами тиждень тому закінчилася внічию 2:2.

На 10-й хвилині другого матчу "манкуніанців" вивів уперед Мануель Угарте. На 45+1-й хвилині перевагу МЮ зміцнив Діогу Далот.

У другому таймі "Ліон" зумів зрівняти рахунок: Корентен Толіссо та Ніколас Тальяфіко забили на 71-й і 78-й хвилинах відповідно.

Таким чином, гра перейшла до екстратаймів. Там французький клуб був змушений грати в меншості, адже на 89-й хвилині Толіссо заробив другу жовту картку та вилучення.

В овертаймах спочатку "Ліон" забив два м'ячі: на 105-й хвилині відзначився Раян Шеркі, а на 110-й хвилині Александр Ляказетт реалізував пенальті.

Однак "червоні диволи" зуміли оформити шалений камбек завдяки голам Бруну Фернандеша (114-та хвилина, з пенальті), Коббі Мейну (120-та хвилина) та Гаррі Магвайра (120+1-ша хвилина).

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ліон"

Буде додано незабаром.

Отже, "Манчестер Юнайтед" переміг "Ліон" з рахунком 7:6 за підсумками двох зустрічей і пробився до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з "Атлетиком" Більбао.

Іншу путівку до фіналу Ліги Європи розіграють норвезький "Буде-Глімт" і "Тоттенгем".

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 1 та 8 травня.

Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie