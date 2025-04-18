Шалений камбек в екстратаймах: "Манчестер Юнайтед" прорвався до півфіналу Ліги Європи (відео)

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

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"Манчестер Юнайтед" здолав "Ліон" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершилася з рахунком 5:4 за підсумками екстратаймів.

Перша гра між командами тиждень тому закінчилася внічию 2:2.

На 10-й хвилині другого матчу "манкуніанців" вивів уперед Мануель Угарте. На 45+1-й хвилині перевагу МЮ зміцнив Діогу Далот.

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У другому таймі "Ліон" зумів зрівняти рахунок: Корентен Толіссо та Ніколас Тальяфіко забили на 71-й і 78-й хвилинах відповідно.

Таким чином, гра перейшла до екстратаймів. Там французький клуб був змушений грати в меншості, адже на 89-й хвилині Толіссо заробив другу жовту картку та вилучення.

В овертаймах спочатку "Ліон" забив два м'ячі: на 105-й хвилині відзначився Раян Шеркі, а на 110-й хвилині Александр Ляказетт реалізував пенальті.

Однак "червоні диволи" зуміли оформити шалений камбек завдяки голам Бруну Фернандеша (114-та хвилина, з пенальті), Коббі Мейну (120-та хвилина) та Гаррі Магвайра (120+1-ша хвилина).

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ліон"

Буде додано незабаром.

Отже, "Манчестер Юнайтед" переміг "Ліон" з рахунком 7:6 за підсумками двох зустрічей і пробився до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з "Атлетиком" Більбао.

Іншу путівку до фіналу Ліги Європи розіграють норвезький "Буде-Глімт" і "Тоттенгем".

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 1 та 8 травня.

Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.