Шалений камбек: "Спортинг" розбив "Буде-Глімт" і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Спортинг" — "Буде-Глімт" / © Associated Press

Португальський "Спортинг" на своєму полі розгромив норвезький "Буде-Глімт" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні завершився з рахунком 5:0 за підсумками екстратаймів.

Перша гра між командами закінчилася розгромною перемогою норвезької команди з рахунком 3:0.

Однак у матчі-відповіді вже лісабонці зуміли виграти в основний час з тим самим рахунком — 3:0. На 34-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Гонсалу Інасіу, потім на 61-й хвилині відзначився Педру Гонсалвеш, а на 78-й хвилині Луїс Суарес реалізував пенальті, таким чином зрівнявши рахунок у двоматчевій дуелі — 3:3.

Відтак гра перейшла до екстратаймів. Там португальський клуб дотиснув свого суперника: на 92-й хвилині забив Максимільяно Араухо, а на 120+1-й хвилині гол Рафаеля Нела остаточно зняв питання щодо того, хто пройде до наступної стадії.

Огляд матчу "Спортинг" — "Буде-Глімт"

"Спортинг" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Баєр" (Німеччина) — "Арсенал" (Англія). У першому матчі команди розійшлися нічиєю 1:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.