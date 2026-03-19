ТСН у соціальних мережах

Шанс для Луніна: основний воротар "Реала" вибув на тривалий термін

Тібо Куртуа травмувався у нещодавньому матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Тібо Куртуа

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа вибув на тривалий термін через пошкодження.

Бельгієць травмувався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" та був замінений у перерві.

Замість нього на поле вийшов український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін, який зберіг свої ворота недоторканними. Матч завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 2:1.

Як повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу", медичне обстеження показало у Куртуа травму привідного м'яза стегна.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, бельгійський голкіпер "Реала" пропустить матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко", "Мальорки", "Жирони", а також не зіграє в обох поєдинках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Баварією".

Відповідно, поки Куртуа відновлюватиметься після травми, першим воротарем "Реала" повинен стати Лунін.

Раніше повідомлялося, що Лунін не потрапив до складу збірної України на плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.

207
