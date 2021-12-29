Шанс для Луніна: основний воротар і ще декілька гравців "Реала" заразилися коронавірусом

Шанс для Луніна: основний воротар і ще декілька гравців "Реала" заразилися коронавірусом

Український голкіпер може дебютувати за "Королівський клуб" у Примері.

Мадридський "Реал" повідомив, що кілька гравців команди отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Коронавірусну інфекцію підхопили основний воротар Тібо Куртуа, півзахисники Федеріко Вальверде, Едуарду Камавінга та нападник Вінісіус Жуніор.

Хвороба у Куртуа, з великою ймовірністю, спонукатиме головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті випустити українського голкіпера Андрія Луніна в стартовому складі на матч 19-го туру Ла Ліги проти "Хетафе", який запланований на 2 січня.

Зазначимо, що Лунін нещодавно також отримав позитивний тести на коронавірус, але 24 грудня стало відомо про одужання 22-річного українця.

Якщо Андрію довірять місце в рамці воріт "бланкос" у грі з "Хетафе", то це буде його дебют за "Королівський клуб" у Ла Лізі.

Після 19 турів "Реал" одноосібно очолює Примеру, випереджаючи найближчого переслідувача - "Севілью", яка має поєдинок у запасі, на 8 очок.

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