Шанс для Луніна: основний воротар "Реала" не потрапив до заявки на матч Ліги чемпіонів проти "Лілля"

Бельгійський воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа отримав травму в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги проти "Атлетіко" (1:1).

Як повідомив офіційний сайт "вершкових", у нього діагностували травму відвідного м'яза лівої ноги. Можливі терміни відновлення 32-річного голкіпера не називаються.

Уже відомо, що Куртуа не потрапив до заявки "Реала" на матч проти "Лілля" у Лізі чемпіонів, який відбудеться у середу, 2 жовтня.

Очікується, що в поєдинку проти французького клубу ворота мадридців захищатиме українець Андрій Лунін, який цього сезону ще не зіграв жодного матчу.

Минулого сезону Лунін зіграв 31 матч за "Реал" у всіх турнірах, пропустивши 32 голи та 12 поєдинків відігравши "на нуль". Разом з мадридським клубом Андрій став переможцем Ліги чемпіонів та іспанської Примери.

Раніше повідомлялося, що Луніна номіновано на нагороду найкращому голкіперу 2024 року за версією авторитетного журналу France Football, який вручає "Золотий м'яч".

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