Шанс для Луніна: основний воротар "Реала" отримав серйозну травму перед стартом сезону

Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа вибув на тривалий термін через травму.

31-річний бельгієць розірвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Найближчими днями Куртуа перенесе операцію. Термін відновлення бельгійського голкпера не вказаний, але зазвичай за такої травми він становить не менше 6 місяців.

За інформацією ЗМІ, Тібо отримав травму на тренуванні. Воротар зі сльозами на очах залишав тренувальне поле на ношах.

Зазначимо, що Куртуа є основним голкіпером мадридського клубу. У зв'язку з його травмою, швидше за все, на старті сезону ворота "вершкових" захищатиме українець Андрій Лунін.

Однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Королівський клуб" збирається підписати нового голкіпера до завершення трансферного вікна. Тож цілком ймовірно, що Луніну знову доведеться задовільнятися місце на лавці для запасних.

Минулого сезону Куртуа провів 49 матчів за "Реал" у всіх турнірах, пропустив 49 м'ячів і 17 разів відіграв "на нуль".

Своєю чергою, Лунін у попередній кампанії зіграв лише 12 поєдинків за "вершкових". Його угода з мадридським клубом завершується влітку 2024 року.

Новий сезон Ла Ліги команда Карло Анчелотті розпочне вже в суботу, 12 серпня, виїзним поєдинком проти "Атлетика" Більбао.

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