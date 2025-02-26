Шанс для Луніна: основний воротар "Реала" залишився поза заявкою на півфінальний матч Кубка Іспанії

Тібо Куртуа не візьме участь у першій грі "вершкових" проти "Реал Сосьєдада",

Мадридський "Реал" оприлюднив заявку на перший півфінальний матч Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада". До неї потрапив український голкіпер Андрій Лунін, тоді як основний воротар команди бельгієць Тібо Куртуа пропустить поєдинок.

Список гравців, які можуть взяти участь у прийдешньому поєдинку, "Королівський клуб" опублікував на своїй сторінці в соцмережі X.

У грі також не візьмуть участь ще два ключові футболісти "вершкових" – форвард Кіліан Мбаппе та півзахисник Федеріко Вальверде.

Заявка мадридського "Реала" на матч проти "Реал Сосьєдада"

Заявка мадридського "Реала" на матч проти "Реал Сосьєдада" / Фото: x.com/realmadriden

Матч "Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид відбудеться у середу, 26 лютого, на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Поєдинок-відповідь команди проведуть 1 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Нагадаємо, в іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4).

Чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

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