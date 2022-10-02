Шанс для Луніна: "Реал" втратив основного воротаря перед матчем Примери та дуеллю з "Шахтарем" у ЛЧ

Мадридський "Реал" залишився без свого основного воротаря напередодні домашнього матчу 7-го туру іспанської Ла Ліги з "Осасуною" - у бельгійця Тібо Куртуа виявили проблеми зі спиною.

Про це повідомив офіційний сайт "Королівського клубу". Серйозність травми та терміни відновлення стануть відомі після більш детального обстеження.

Таким чином, місце в рамці воріт мадридців у грі з "Осасуною" повинен зайняти другий голкіпер клубу - українець Андрій Лунін. Якщо наш співвітчизник вийде на поле, то це буде його третій матч за "Реал" у Чемпіонаті Іспанії.

Поєдинок "Реал" - "Осасуна" відбудеться в неділю, 2 жовтня. Початок - о 22:00 за київським часом.

А оскільки вже в середу, 5 жовтня, "вершкові" на "Сантьяго Бернабеу" прийматимуть донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, то не виключено, що саме Лунін може також вийти у старті на поєдинок з "гірниками".

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