Шанс для Луніна: "Реал" залишився без основного голкіпера перед Клубним чемпіонатом світу

Тібо Куртуа через травму не потрапив до заявки "вершкових" на турнір.

Мадридський "Реал" оприлюднив заявку на Клубний чемпіонат світу 2023 року, який наразі триває в Марокко.

До складу "Королівського клубу" на турнір не увійшов основний воротар "вершкових" бельгієць Тібо Куртуа, який відновлюється від травми.

Таким чином, основним голкіпером мадридців у матчах КЧС повинен стати українець Андрій Лунін.

Заявка "Реала" на Клубний чемпіонат світу

Воротарі: Лунін, Луїс Лопес, Каньїсарес

Захисники: Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Марвел

Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Маріо Мартін, Аррібас

Нападники: Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

Зазначимо, що Куртуа травмувався на розминці перед матчем 20-го туру Ла Ліги проти "Мальорки", який відбувся минулого вікенду. У тому поєдинку "Реал" з Луніним в основному складі зазнав сенсаційної поразки.

На Клубному чемпіонаті світу мадридці розпочнуть боротьбу на стадії півфіналу, де зустрінуться з єгипетським "Аль-Ахлі". Матч відбудеться в середу, 8 лютого, початок – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, в чемпіонаті Іспанії команда Карло Анчелотті відстала від лідера – "Барселони" – вже на 8 очок. У наступному турі Примери "бланкос" 15 лютого приймуть "Ельче".

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