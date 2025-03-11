Шанс для переслідувачів: "Динамо" втратило очки у гольовій перестрілці із "Зорею" в УПЛ (відео)

"Біло-сині" дали можливість "Олександрії" та "Шахтарю" скоротити відставання у боротьбі за чемпіонство.

"Динамо" зіграло внічию з луганською "Зорею" в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:2 .

Гості несподівано відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі – відзначився Пилип Будківський.

На 5-й хвилині "біло-сині" відігралися завдяки точному удару Владислава Ваната. Проте вже на 9-й хвилині бразилець Джордан знову вивів луганський клуб уперед.

У другому таймі підопічні Олександра Шовковського зуміли зрівняти рахунок та уникнути поразки – на 71-й хвилині забив 19-річний Матвій Пономаренко, який вийшов на заміну одразу після перерви.

Огляд матчу "Динамо" – "Зоря"

Для "Динамо" це вже друга втрата очок 2025 року, наприкінці лютого кияни не зуміли обіграти "Ворсклу" (1:1).

"Біло-сині" продовжують лідирувати в УПЛ і тепер випереджають "Олександрію" на 4 бали, а "Шахтар", який з двома матчами у запасі посідає третю сходинку, на 11 пунктів.

"Зоря" залишилася на шостій позиції елітного дивізіону чемпіонату України, маючи у своєму активі 29 очок і гру в запасі.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Динамо" 29 березня у гостях позмагається з "Рухом", а "Зоря" днем пізніше зустрінеться з "Колосом".

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