Шанс для "синьо-жовтих"? У збірній Франції виникли серйозні проблеми зі складом перед матчем з Україною

Шанс для "синьо-жовтих"? У збірній Франції виникли серйозні проблеми зі складом перед матчем з Україною

Поєдинок відбудеться вже 4 вересня.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе не допоможе своїй команді в матчі відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 проти національної команди України в Києві.

22-річний нападник отримав забій гомілки у зустрічі з Боснією і Герцеговиною, яка завершилася внічию з рахунком 1:1. МРТ не виявила серйозних ушкоджень у гравця, проте тренерський штаб "триколірних" ухвалив рішення його поберегти, повідомляє L'Equipe.

Раніше стало відомо, що гру із "синьо-жовтими" пропустить також інший форвард чинних чемпіонів світу Олів'є Жиру. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Матч Україна - Франція відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку - о 21:45.

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