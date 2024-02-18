Шанс для "Жирони": "Реал" з Луніним несподівано втратив очки в матчі 25-го туру Ла Ліги (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зіграв унічию з "Райо Вальєкано" в матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо де Вальєкас" у Мадриді завершився з рахунком 1:1 .

"Вершкові" вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі. Хоселу замкнув передачу з флангу від Федеріко Вальверде. Спершу арбітр скасував гол через офсайд, але після перегляду відеоповтору взяття воріт таки зарахували.

У середині першого тайму господарям вдалося відігратися. Едуардо Камавінга зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що рефері призначив пенальті. З 11-метрової позначки Рауль Де Томас зумів переграти Луніна.

Решту поєдинку підопічні Карло Анчелотті атакували й намагалися вирвати перемогу, проте не змогли цього зробити.

Завершували гру "вершкові" в меншості – у компенсований час дві жовті картки заробив Дані Карвахаль.

Лунін відіграв повний матч, який став для нього 13-м цього сезону в чемпіонаті Іспанії.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" – "Реал" Мадрид

Таким чином, "Реал" (62 очки) посідає перше місце в Ла Лізі та наразі випереджає "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на 6 балів. Проте команда Мічела має матч у запасі – в понеділок, 19 лютого, "жиронці" на виїзді зіграють з "Атлетиком" Більбао.

"Райо Вальєкано" після нічиєї з "Королівським клубом" має 25 очок і перебуває на 14-й сходинці Примери.

У наступному турі "вершкові" 25 лютого приймуть "Севілью". Днем пізніше "Райо Вальєкано" на виїзді позмагається з "Жироною".

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