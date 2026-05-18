Шанс побити бомбардирський рекорд: Мальдера викликав Ярмоленка до збірної України

Андрій Ярмоленко / © Associated Press

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко отримав виклик від нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери на товариські матчі з Польщею та Данією, які відбудуться 31 травня та 7 червня відповідно.

36-річний лідер "біло-синіх" увійшов до складу національної команди на перші поєдинки під керівництвом Мальдери.

До цього востаннє Ярмоленка викликали до збірної понад рік тому — на матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй проти Бельгії.

Тепер же Андрій повертається до національної команди і продовжить гонитву за званням найкращого бомбардира в історії збірної України.

Наразі автором найбільшої кількості голів у складі "синьо-жовтих" залишається чинний президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко — 48 м'ячів у 111 матчах.

Ярмоленку потрібно забити ще два голи, аби зрівнятися з Шевченком за цим показником. Зараз на його рахунку 46 м'ячів у 125 поєдинках за збірну України.

Сам Шевченко з гумором відповів на запитання про те, чи Ярмоленка навмисне не викликали до збірної, аби той не побив його бомбардирський рекорд.

"Я за свою кар'єру футболіста, тренера і функціонера чув багато жартів. Це один із таких супержартів. Навіть смішно, коли це кажуть. Я думаю, що відповів на ваше запитання", — сказав Шевченко.

Минулого літа Ярмоленко анонсував, що поточний сезон стане для нього останнім у ролі професійного футболіста. Відтак прийдешні матчі з Польщею та Данією можуть бути прощальними для вінгера у збірній України.

Варто зазначити, що Ярмоленко також женеться за званням найкращого бомбардира в історії чемпіонату України. Він уже зрівнявся із Сергієм Ребровим на другій позиції історичного рейтингу (123 голи) і перебуває на відстані одного м'яча від рекорду Максима Шацьких.

Якщо Ярмоленко все ж остаточно вирішить завершити кар'єру цього літа, то у нього залишився лише один поєдинок, щоб повторити або побити рекорд Шацьких — 24 травня "Динамо" в заключному турі УПЛ зіграє проти "Кудрівки".

