Шанс показати себе: Берінчик битиметься в андеркарді поєдинку Ф'юрі з жертвою Усика

Денис позмагається за титул EBU European у легкій вазі.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик вийде на ринг в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

Про це 34-річний українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Суперником Берінчика буде 37-річний француз Іван Менді, якому належить пояс EBU European у легкій вазі. Поєдинок відбудеться 3 грудня на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Берінчик та Менді зійдуться в ринзі 26 листопада, проте дату бою посунули на тиждень вперед.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня інший український боксер легкої ваги Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса. Тепер на уродженця Білгорода-Дністровського чекає бій з ще одним представником США Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу.

Читайте також:

Ломаченко – Ортіс: найкращі моменти бою (відео)

Джентльменський жест: Ломаченко завоював чемпіонський пояс Ортіса, але повернув його супернику

"Ні слова не сказав про війну": реакція соцмереж на перемогу Ломаченка в бою з Ортісом