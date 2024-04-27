Шанси на титул тануть: "Ліверпуль" у результативному матчі не зумів обіграти "Вест Гем" (відео)

Команда Юргена Клоппа втратила очки у чотирьох з останніх п'яти матчів чемпіонату Англії.

"Ліверпуль" на виїзді зіграв унічию з "Вест Гемом" у матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 2:2 .

Господарі вийшли вперед перед перервою – на 43-й хвилині голом відзначився Джеррод Боуен.

Після перерви "червоні" змогли відповісти зусиллями Ендрю Робертсона, який забив на 48-й хвилині.

На 65-й хвилині "червоні" повели в рахунку – півзахисник "молотобійців" Томаш Соучек намагався вибити м'яч, але влучив у свого голкіпера Альфонса Ареола, що призвело до взяття воріт.

Проте втримати переможний рахунок команді Юргена Клоппа не вдалося. На 77-й хвилині точний удар Майкла Антоніо врятував лондонський клуб від поразки.

Огляд матчу "Вест Гем" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Для "Ліверпуля" це вже четверта втрата очок за п'ять останніх матчів в АПЛ. "Мерсисайдці" з 75 балами залишилися на третьому місці. Попереду них йдуть "Арсенал" (77, поєдинок у запасі) та "Манчестер Сіті" (76, дві гри в запасі). "Вест Гем" (49 очок) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" 5 травня прийме "Тоттенгем", а "Вест Гем" того ж дня на виїзді зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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