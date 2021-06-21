Шанси ще є: що потрібно збірній України для виходу до плейоф Євро-2020

"Синьо-жовті" повинні потрапити до четвірки найкращих команд з шести, які посядуть у своїх групах треті місця.
Збірна України програла Австрії (0:1) в лобовому матчі останнього туру групового етапу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка з трьома очками фінішувала на другому місці у квартеті С та не забезпечила собі місце у плейоф.
Незважаючи на прикру поразку, "синьо-жовті" ще можуть потрапити до 1/8 фіналу турніру. Згідно з регламентом, до плейоф виходять переможці груп, другі місця, а також 4 з 6 команд, які посядуть третю сходинку.
Таким чином, збірній України залишається сподіватися щоб хоча б у двох групах збірні на 3-й позиції мали показники гірші, ніж у команди Шевченка.
Група A
Обійти Швейцарію з групи A вже не вийде - "хрестоносці" посіли третю позицію, набравши 4 очки.
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІТАЛІЯ
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|УЕЛЬС
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|ШВЕЙЦАРІЯ
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|ТУРЕЧЧИНА
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
А от в інших квартетах ще не все ясно. Необхідні результати в заключному турі можуть дозволити українцям перевершити принаймні дві з команд, які також посядуть третю сходинку.
Група В
Що треба Україні: Перемога Данії над Росією і поразка Фінляндії в грі з бельгійцями. Або перемога Данії 1:0, 2:1, якщо Фінляндія зіграє внічию. Також перемога або нічия Росії за поразки Фінляндії.
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|РОСІЯ
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|ФІНЛЯНДІЯ
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|ДАНІЯ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Група D
Що треба Україні: нічия в матчі Хорватія - Шотландія.
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЧЕХІЯ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|АНГЛІЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|ХОРВАТІЯ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|ШОТЛАНДІЯ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
Група Е
Що треба Україні: Перемога Словаччини над Іспанією і нічия або поразка Польщі в матчі зі шведами, перемога Іспанії з рахунком меншим за 3:2 і нічия або поразка Польщі.
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЦІЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|СЛОВАЧЧИНА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|ІСПАНІЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|ПОЛЬЩА
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
Група F
Що треба Україні: поразка Португалії від Франції або Німеччини від Угорщини з різницею в три і більше м'ячів.
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦІЯ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|НІМЕЧЧИНА
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|ПОРТУГАЛІЯ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|УГОРЩИНА
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
- Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.
- Якщо Україна потрапить з 3-го місця в 1/8 фіналу, то її суперником буде переможець групи E (зараз лідирує Швеція) або F (лідирує Франція).