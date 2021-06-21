Шанси ще є: що потрібно збірній України для виходу до плейоф Євро-2020

"Синьо-жовті" повинні потрапити до четвірки найкращих команд з шести, які посядуть у своїх групах треті місця.

Збірна України програла Австрії (0:1) в лобовому матчі останнього туру групового етапу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка з трьома очками фінішувала на другому місці у квартеті С та не забезпечила собі місце у плейоф.

Незважаючи на прикру поразку, "синьо-жовті" ще можуть потрапити до 1/8 фіналу турніру. Згідно з регламентом, до плейоф виходять переможці груп, другі місця, а також 4 з 6 команд, які посядуть третю сходинку.

Таким чином, збірній України залишається сподіватися щоб хоча б у двох групах збірні на 3-й позиції мали показники гірші, ніж у команди Шевченка.

Група A

Обійти Швейцарію з групи A вже не вийде - "хрестоносці" посіли третю позицію, набравши 4 очки.

№ Команда І В Н П М О 1 ІТАЛІЯ 3 3 0 0 7-0 9 2 УЕЛЬС 3 1 1 1 3-2 4 3 ШВЕЙЦАРІЯ 3 1 1 1 4-5 4 4 ТУРЕЧЧИНА 3 0 0 3 1-8 0

А от в інших квартетах ще не все ясно. Необхідні результати в заключному турі можуть дозволити українцям перевершити принаймні дві з команд, які також посядуть третю сходинку.

Група В

Що треба Україні: Перемога Данії над Росією і поразка Фінляндії в грі з бельгійцями. Або перемога Данії 1:0, 2:1, якщо Фінляндія зіграє внічию. Також перемога або нічия Росії за поразки Фінляндії.

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 2 0 0 5-1 6 2 РОСІЯ 2 1 0 1 1-3 3 3 ФІНЛЯНДІЯ 2 1 0 1 1-1 3 4 ДАНІЯ 2 0 0 2 1-3 0

Група D

Що треба Україні: нічия в матчі Хорватія - Шотландія.

№ Команда І В Н П М О 1 ЧЕХІЯ 2 1 1 0 3-1 4 2 АНГЛІЯ 2 1 1 0 1-0 4 3 ХОРВАТІЯ 2 0 1 1 1-2 1 4 ШОТЛАНДІЯ 2 0 1 1 0-2 1

Група Е

Що треба Україні: Перемога Словаччини над Іспанією і нічия або поразка Польщі в матчі зі шведами, перемога Іспанії з рахунком меншим за 3:2 і нічия або поразка Польщі.

№ Команда І В Н П М О 1 ШВЕЦІЯ 2 1 1 0 1-0 4 2 СЛОВАЧЧИНА 2 1 0 1 2-2 3 3 ІСПАНІЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ПОЛЬЩА 2 0 1 1 2-3 1

Група F

Що треба Україні: поразка Португалії від Франції або Німеччини від Угорщини з різницею в три і більше м'ячів.

№ Команда І В Н П М О 1 ФРАНЦІЯ 2 1 1 0 2-1 4 2 НІМЕЧЧИНА 2 1 0 1 4-3 3 3 ПОРТУГАЛІЯ 2 1 0 1 5-4 3 4 УГОРЩИНА 2 0 1 1 1-4 1

Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

Якщо Україна потрапить з 3-го місця в 1/8 фіналу, то її суперником буде переможець групи E (зараз лідирує Швеція) або F (лідирує Франція).

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