"Шантаж, погрози та приниження": українські стрибуни у воду виступили проти іменитого тренера

Члени збірної України зі стрибків у воду написали відкритий лист міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту, в якому висловили незадоволення роботою головного тренера команди Іллі Кваші.

Причиною цього став конфлікт між головним тренером збірної Іллею Квашею та спортсменами.

Лист підписали призери ЧС-2022 Олексій Середа та Софія Лискун, чемпіонка Європи Анна Письменська, а також Олег Колодій, Станіслав Оліферчик, Данило Коновалов, Євген Науменко, Богдан Чижовський, Кирило Болюх, Ксенія Байло, Данило Аванесов та Вікторія Кесарь.

"Шантаж, погрози та приниження стали нормою у спілкуванні з тими з членів збірної, хто хоч трохи має залежність від поточної ситуації з відбором, місцем перебування, обраним для тренувань, та іншими питаннями, що потребують виконання домовленостей для їхнього вирішення. Від таких "нововведень" страждають не лише результати, а кожен із нас", - йдеться у листі.

Спортсмени також обурені знеціненням ролі особистого тренера. У листі вони виклали власні приклади суперечностей.

uadiving.org

uadiving.org

uadiving.org

uadiving.org

Нагадаємо, Ілля Кваша - знаменитий український стрибун у воду, бронзовий призер Олімпійських ігор-2008. Також він має 2 "срібла" і "бронзу" чемпіонатів світу, а також 9 золотих, 5 срібних і 2 бронзові нагороди на Чемпіонатах Європи. У квітні 2019 року Кваша оголосив про завершення кар’єри, а від листопада 2021 року працює головним тренером збірної України.

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