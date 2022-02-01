Шантажував, щоб отримати бажане: американського хокеїста покарали за зґвалтування неповнолітньої дівчини

Спортсмен отримав умовний вирок.

Форварду російського "Локомотива" Ріду Буше ухвалили вирок за зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Про це повідомляє Detroit Free Press.

Американський спортсмен отримав рік в'язниці умовно із чотирма роками випробувального терміну. Якщо хокеїст порушить умови вироку, його покарання можуть переглянути – до 15 років позбавлення волі з включенням до списку ґвалтівників.

Злочин стався 2011 року. На той момент Буше було 17 років. Він тимчасово жив у прийомній сім'ї в рамках програми розвитку американського хокею. Тут він перебував під час підготовки юніорської збірної США до участі у чемпіонаті світу. Одного дня спортсмен зґвалтував 12-річну доньку господарів будинку, зокрема й застосувавши шантаж: він обіцяв поширити відеоролик (який вона явно не хотіла робити публічним) з її танцями, якщо вона не погодиться вступити з ним у контакт.

Спершу провина була кваліфікована як злочин сексуального характеру першого ступеня, за який передбачено покарання від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення. Пізніше суддя дозволив Ріду подати заяву про менше звинувачення і погодився засудити його без попереднього ув'язнення, врахувавши вік Буші на момент зґвалтування, а також термін давності злочину.

Загалом у КХЛ Буші зіграв у 118 матчах, набравши 92 (44+48) очки за системою "гол+пас"). У НХЛ на його рахунку 42 (20+22) очки у 133 матчах.

У складі "Авангарду" Буше став володарем Кубка Гагаріна.

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