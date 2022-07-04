Шантажують документами: українських велогонщиць змушують їздити у команді з росіянкою, яка підтримує війну

В Італії зі скандалом розпочалася одна з найвідоміших жіночих багатоденок у велоспорті - "Джиро д’Італія Донне", у якій брали участь українки Марина Іванюк та Вікторія Мельничук.

У складі Servetto - Makhymo - Beltrami TSA, за яку виступають Марина Іванюк та Вікторія Мельничук, також входить російська велогонщиця Анна Потокіна. Разом з українками вона мала виступити на "Джиро д'Італія", однак не вийшла на перший етап гонки.

З початком війни Росії проти України команда українок вирішила позіціонувати себе як "місце об'єднання для країн". Servetto - Makhymo - Beltrami TSA в одному дописі виклали підбірку фотографій з Іванюк, Мельничук та Потокіною, наголосивши, що усі спортсменки "об'єднані спортом".

Тим часом росіянка на своїй сторінці в Twitter підтримала вторгнення Росії до України.

Українка Марина Іванюк розповіла, що ні вона, ні Вікторія Мельничук нічого не знали про позицію своєї партнерки по команді, а менеджери Servetto – Makhymo – Beltrami TSA змушують продовжувати їх виступати з Потокіною і надалі.

Про це Іванюк сказала у коментарі Трибуні.

"Потокіна для нас не є ні подругою, ні колегою… І ми не бачили, що вона постить і пише в інтернеті, для нас це був, м’яко кажучи, шок, бо вона весь час говорила, що проти війни і ненавидить свою країну за її вчинки.

Стосовно участі Потокіної в гонці – про це ми дізналися перед самим її стартом (прологом), так як вона не є чинною спортсменкою і довго не тренується. Вона записана в складі, але гонки не їздить – повинна була їхати інша дівчина.

Ми сказали менеджеру, не можна, щоб вона стартувала гонку. На що він відповів – нашу команду можуть не допустити до участі у змаганнях за відсутність достатньої кількості людей.

Після закінчення першого етапу прологу ми поставили умови: якщо вона буде продовжувати гонку, ми не будемо брати участь далі. На наступний день вона вже не стартувала гонку.

Хочемо відмітити важливий момент, що ми не проживаємо з нею разом, не проїхали жодного тренування, ми не бачимося з нею взагалі. У цю команду ми були записані ще в кінці жовтня, на початку листопада. Тут ми не отримуємо заробітної плати.

У зв’язку із ситуацією в Україні, нам сказали, що допоможуть з документами, але ми так нічого і не отримали.

Зараз Даріо Россіно поставив нам умови: якщо ми зійдемо з гонки, бо зараз думки налаштовані не на неї за такого тиску, то він нам заблокує можливість отримати документи. А ми вже пересиділи дні перебування в Європі", - заявила вона.

Нагадаємо, що українські плавці та інші представники водних видів спорту написали відкритий лист до Міжнародної федерації плавання (FINA) з вимогою звільнити з комісії атлетів росіянку Марію Полякову.

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